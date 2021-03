Das Corona-Schnelltestzentrum in der Landauer Festhalle ist am Donnerstagabend geschlossen. An diesem Abend werden die Ehrenamtlichen geschult, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Freitag hat das Zentrum wieder regulär geöffnet.

Öffnungszeiten



Montags bis samstags, 18 bis 21 Uhr, dienstags und freitags, 10 bis 17 Uhr, sowie samstags und sonntags, 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.