Das Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Edenkoben nimmt an seinem neuen Standort am DRK-Heim seinen Betrieb wieder auf. Das teilt die Verbandsgemeinde mit. Los geht es wieder am Freitag, 27. August, in der Luitpoldstraße 67 mit kostenlosen Corona-Schnelltests. Das Testzentrum ist wie folgt geöffnet: freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. Zudem gibt es ein Testzentrum in St. Martin in der Kulturscheune, Kellereistraße 1. Es ist ebenfalls ab 27. August geöffnet – mittwochs von 17 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Zum Hintergrund: Bis Ende Juli war das DRK-Testzentrum im Edenkobener Kurpfalzsaal beheimatet. Weil im Mai und Juni die Inzidenzzahlen deutlich zurückgegangen waren, fiel auch die Nachfrage nach Schnelltests spürbar. Das DRK und die Verbandsgemeinde verständigten sich deshalb darauf, den Kurpfalzsaal wieder freizugeben und ein Testzentrum beim DRK-Heim aufzubauen.