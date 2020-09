Landau. Die gemeinsame Corona-Teststation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße im Gewerbegebiet am neuen Messegelände ist bis auf Weiteres dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die Teststation des Landes für Urlaubsrückkehrer am selben Standort ist vorerst weiterhin am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer sich werktags testen lassen will, benötigt eine sogenannte Laborüberweisung von einer Arztpraxis. Eine Testung für Reiserückkehrer während des werktäglichen Betriebs ist nicht möglich. Darauf haben Stadt und Kreis am Freitag hingewiesen.