Das Corona-Testzentrum des Kreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau auf dem Alfred-Nobel-Platz in Landau öffnet ab sofort nur noch montags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr. Die Nachfrage nach Abstrichen sei in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen, teilten Stadt und Kreis am Freitag mit. Die Regelung gilt ab Montag, 20. April. Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch betonen, dass diese Öffnungszeiten-Regelung sowie die Lage dynamisch seien und die Öffnungszeiten deshalb im Bedarfsfall entsprechend angepasst werden könnten. „Wir sind in der Lage flexibel und der Situation entsprechend zu reagieren“, so der Kreis- und der Stadtchef.

An der Teststation in Form eines „Drive-ins“ können sich nach wie vor Personen mit dem begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Dafür ist eine Laborüberweisung nötig, die beispielsweise der Hausarzt ausstellt. Menschen, die Infekt-Anzeichen und den Verdacht haben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, können auch die zentrale Telefon-Hotline 0800 99 00 400 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, um eine notwendige Vorabklärung zu ermöglichen.

Die neu errichtete Corona-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung bleibt von der Regelung unberührt. Sie ist täglich ab 16 Uhr geöffnet.

Mehr zum Thema