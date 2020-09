Die Corona-Teststation in Landau hat in der kommenden Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten wird sie als kommunale Einrichtung von Stadt und Kreis betrieben, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Wer sich werktags testen lassen will, benötigt eine Laborüberweisung von einem Arzt. Am Wochenende ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet – dann als Teststation des Landes Rheinland-Pfalz. Reiserückkehrer können sich nur am Wochenende in Landau testen lassen, betont die Kreisverwaltung. Die Station ist in der Straße In den Grabengärten. Die Zufahrt geht über die Max-Planck-Straße und ist aus allen Richtungen ausgeschildert.