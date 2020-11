Die Öffnungszeiten des Corona-Diagnosezentrums in Landau sind ausgeweitet worden. Das teilen die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße mit. Ab sofort ist das Testzentrum montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Zusätzlich sind Corona-Tests samstags von 9 bis 16 Uhr möglich.

„Wir sind dankbar, dass wir wieder Unterstützung durch die Bundeswehr erhalten und deshalb die Betriebszeiten der Diagnosestation deutlich ausweiten können“, freuen sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt über die Bewilligung des Hilfeleistungsantrags. Mit der Unterstützung könnten die Ressourcen der stark belasteten ehrenamtlichen Kräfte aufs Wochenende konzentriert werden: Die Bundeswehr übernimmt vorerst bis 4. Dezember – unter der Leitung von DRK und Gesundheitsamt – den Dienst unter der Woche, samstags sind die Helfer von den DRK-Kreisverbänden und von der DLRG vor Ort.

Getestet werden Personen aus Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße mit Laborüberweisung von einem Arzt sowie identifizierte Kontaktpersonen, die namentlich vom Gesundheitsamt an die Teststation gemeldet werden. Die Zufahrt zum Zentrum, das sich in der Straße In den Grabengärten befindet, erfolgt über die Max-Planck-Straße und ist ausgeschildert.