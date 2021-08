Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 30 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, zehn im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau und 20 weitere im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen am Montag mitgeteilt. Wenig überraschend: Auch die Inzidenzen steigen, also die Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner in sieben Tagen. Der Wert für den Kreis Germersheim liegt jetzt bei 67,4, für Landau bei 32,0 und für den Kreis Südliche Weinstraße bei 20,8. Die landesweite Inzidenz beträgt 35,5. Wegen der steigenden Werte und mit Blick auf kürzlich erfolgte Kontrollen durch das städtische Ordnungsamt warnt Oberbürgermeister Thomas Hirsch davor, leichtsinnig zu werden. „Die Kontrollen in der Gastronomie, dem Einzelhandel und bei verschiedenen Veranstaltungen haben uns deutlich gezeigt, dass die nach wie vor bestehenden Regelungen nicht überall eingehalten werden und dass eine zunehmende Zahl an Menschen die Gefahr, die von dem Virus und ganz besonders von der deutlich ansteckenderen Delta-Variante ausgeht, auf die leichte Schulter nimmt“, so der Stadtchef. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts sind in den beiden Landkreisen sämtliche Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage auf die Delta- oder Indische Variante des Coronavirus zurückzuführen; in Landau sind es etwa 91 Prozent. In Rheinland-Pfalz gibt es aber keine Engpässi in den Kliniken: Laut dem Divi-Register (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) werden landesweit nur noch 27 Menschen wegen Corona auf Intensivstationen behandelt, und von denen werden acht beatmet. „So sehr wir es uns auch wünschen würden: Die Corona-Gefahr ist leider noch nicht vorbei“, betont der Landauer Oberbürgermeister und bittet die Menschen ausdrücklich, weiter vorsichtig zu bleiben, die Testmöglichkeiten zu nutzen und vor allem das Impfen, denn damit schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.“