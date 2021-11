Die Corona-Fallzahlen steigen weiter: Nach Angaben der beiden Kreisverwaltungen sind von Donnerstag auf Freitag 209 Neuinfektionen nachgewiesen worden, 98 im Kreis Germersheim sowie 111 im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau. Damit steigen die Inzidenzen (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) auf 319,1 in Landau, 337,6 im Kreis SÜW und 353,4 im Kreis Germersheim. Ein schon in den vergangenen Tagen zu beobachtender Trend hält weiter an: Betroffen ist vor allem die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen, zu der auch Kinder gehören, die noch nicht geimpft werden können. Die Inzidenz in dieser jungen Altersgruppe liegt jetzt im Kreis Germersheim bei 1488,4, bei 591,9 im Kreis SÜW und bei 593,9 in Landau. Bei den Über-60-Jährigen, bei denen es eine gute Impfquote gibt, sind die Werte deutlich niedriger: 55,1 im Kreis Ger, 146,2 in Landau und 163,9 im Kreis SÜW. Auch am Freitag waren nach Angaben der Verwaltungen wieder zahlreiche Einrichtungen betroffen, darunter die Montessori Schule Landau mit 15 Fällen. Auch das Bethesda in Landau hat einen Ausbruch gemeldet: Sechs Bewohner einer Wohngruppe in der Altenhilfe seien infiziert. Sie seien aber alle geimpft und symptomfrei. Für die Wohngruppe gelte trotzdem ein Besuchsverbot bis voraussichtlich 18. November. Die Wohngruppe stehe unter Quarantäne. In der Altenhilfe von Bethesda Landau habe es bereits seit September erste Corona-Drittimpfungen bei Bewohnern und Mitarbeitenden gegeben. Für den 28. November sei eine Boosterimpfung durch das mobile Impfteam für die Gesamteinrichtung geplant.