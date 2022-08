In der Südpfalz sind 132 (Vortag 97) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 61 (49) im Landkreis Germersheim, 46 (29) im Kreis Südliche Weinstraße und 25 (19) in Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Inzidenzen: 277 (268) am Rhein, 199 (217) an der Weinstraße und 225 (244) in Landau.