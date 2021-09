Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet einen neuen Todesfall nach einer Corona-Infektion. Es handelt sich um eine Seniorin aus Landau. Damit sind in Landau und im Kreis 158 Menschen nach einer Infektion verstorben. Die Gesundheitsämter der Südpfalz verzeichnen 48 bestätigte Neuinfektionen – 21 im Kreis Germersheim, 17 in Landau/SÜW. Die Inzidenzen betragen laut Landesuntersuchungsamt: 115,5 im Kreis Germersheim, 59,7 im Kreis SÜW und 125,9 in Landau.