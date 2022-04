Nach aktuellem Stand haben sich seit Donnerstagvormittag 786 (Vortag: 759) weitere Fälle des Coronavirus in der Südpfalz bestätigt, davon 400 im Kreis Germersheim, 248 im Landkreis Südliche Weinstraße und 138 in Landau. Die Gesundheitsämter haben auch einen weiteren Todesfall gemeldet: Es handelt sich um eine betagte Frau aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, die an oder mit Corona verstorben ist. Insgesamt sind in SÜW und Landau 227 Menschen gestorben, im Kreis Germersheim 200. Die Inzidenzen: 1841 im Kreis Germersheim, 507 im kreis SÜW und 353 in Landau. Am Rhein geht die Entwicklung noch nach oben, an der Weinstraße gibt es recht deutliche Rückgänge.