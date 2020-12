Sechs Todesfälle und 48 Corona-Neuinfektionen melden die beiden Gesundheitsämter für die Südpfalz von Montag auf Dienstag. Fünf weitere Todesfälle und 28 Neuinfektionen gab es im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau, einen Todesfall und 20 Neuinfektionen im Kreis Germersheim. Bei allen Todesopfern habe es sich um betagte Menschen gehandelt. Damit sind bisher 90 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit Corona gestorben, 28 an der Weinstraße und 62 am Rhein. Es gibt noch 495 aktive Infektionen im Kreis SÜW und in Landau, im Kreis Germersheim sind es 459.

Neu betroffen sind das Altenzentrum St. Josef in Herxheim, wo ein Mitarbeiter positiv getestet wurde. In der Grundschule Godramstein ist ein Schüler positiv, im Protestantischen Kindergarten Spiel- und Lernhaus Landau

eine Betreuungsperson. Auch im Pfalzklinikum Klingenmünster ist ein Mitarbeiter infiziert.

Mehr zum Thema