In der Südpfalz wurden von den Gesundheitsämtern 30 neue Corona-Fälle gezählt, vier im Kreis Germersheim, 26 in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße. Zwei Schüler der Landauer Nordringschule und vier Schüler der Edesheimer Grundschule wurden positiv getestet. Alle drei Gebietskörperschaften sind weiterhin in der niedrigsten Warnstufe. Das geht aus den tagesaktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervor. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist leicht gesunken auf 109,2 (bundesweit 65), was weiterhin Warnstufe 2 entspricht. Weil die beiden anderen Werte (Klinikeinweisungen und belegte Intensivbetten) in Warnstufe eins sind, ergibt das auch in der Gesamtschau Warnstufe eins. In den Kreisen SÜW und Germersheim liegt die Inzidenz bei 61,4 und 88,4 und damit in der untersten Warnstufe. Der bundesweite R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt laut Corona-Warn-App bei 0,84. Komplett geimpft sind demnach 63,4 Prozent der Bevölkerung.