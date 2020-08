In der Südpfalz gibt es sechs nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus, zwei im Kreis Germersheim und vier im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Das haben die Gesundheitsämter am Donnerstagmittag mitgeteilt. Im Kreis Germersheim steigt die Anzahl der getesteten Menschen auf 216. Davon sind noch 14 aktuell infiziert, 196 gesundet und sechs gestorben. In Landau und im Kreis SÜW sind jetzt 241 Fälle nachgewiesen. 223 Infizierte sind wieder gesund, sechs gestorben. Die noch Erkrankten leben in der Verbandsgemeinde Annweiler (1), in der VG Bad Bergzabern (1), der VG Edenkoben (3), der VG Offenbach (5) und der Stadt Landau (2). Bei den fünf Fällen in der VG Offenbach gibt es keinen Zusammenhang, so die Kreisverwaltung.