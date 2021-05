Geschafft – der Landkreis Südliche Weinstraße fällt ab Donnerstag aus der Bundesnotbremse heraus. Lockerungen sind also möglich. Ab Donnerstag wird die Ausgangssperre aufgehoben. Der gesamte Handel kann wieder öffnen und es gelten dieselben Bedingungen wie in den Lebensmittelgeschäften. Die Außengastronomie darf wieder aufmachen, zudem sind Übernachtungen in Ferienwohnungen, Wohnmobilen und in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen wieder erlaubt. Auch in Hotels kann „kontaktarm“ übernachtet werden. Auch Fitnessstudios können wieder aufmachen, wenn die Regelungen für den Sport eingehalten werden. Der Inzidenzwert im Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt Stand Dienstag bei 53,4. In der Stadt Landau greifen die Lockerungen nicht – laut den relevanten Zählungen des Robert-Koch-Instituts ist Landau nun erst den zweiten von fünf Tagen unter der 100er-Inzidenz-Marke. Laut der Zählung des Landes liegt der Inzidenzwert hier aktuell bei 66,1.