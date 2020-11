In der Südpfalz gibt es 61 neue Coronafälle. Das teilen die Gesundheitsämter mit. Im Kreis Germersheim ist die Zahl der Fälle um 36 gestiegen, in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße um 25. Betroffen sind auch mehrere Einrichtungen: Eine Schülerin des Bad Bergzaberner Gymnasiums wurde positiv getestet. 14 Mitschüler sind nun in Quarantäne. Das Mädchen war zuletzt am Donnerstag in der Schule. Auch eine Grundschülerin der Dammheimer Grundschule wurde positiv getestet. Sie besuchte zuletzt am 30. Oktober die Schule. 37 Mitschüler und eine Lehrkraft wurden in Quarantäne versetzt. Ebenfalls positiv getestet wurde eine Bewohnerin der Pro Seniore Residenz Bad Bergzabern. Hier werden die Kontaktpersonen noch ermittelt. Einen Fall gibt es in der Kita Regenbogen in Rülzheim. Eine Gruppe und mehrere Erzieher sind in Quarantäne. Auch an der IGS Rülzheim und an der Eduard-Orth-Grundschule Germersheim wurde je eine Person positiv getestet. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen noch.