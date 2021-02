Hab’ich Corona? Seit Ende Januar kann sich das Kita-Personal in Rheinland-Pfalz jederzeit freiwillig und kostenlos testen lassen. Dieses Angebot der anlasslosen Testung mittels Antigen-Schnelltest weitet das Land vor dem Starts des Präsenzunterrichts an Grundschulen am kommenden Montag nun auch auf Lehrer und Mitarbeiter von Schulen aus. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, rufen dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen – erst recht vor Beginn des Unterrichts vor Ort.

„Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Grundschulen und die Tatsache, dass je nach Infektionslage weitere Jahrgänge im Wechselunterricht wieder an die Schulen kommen können, ist eine gute Entwicklung und ein wichtiges Signal für Familien, die in der Krise mit Betreuung und Homeschooling ganz besonders belastet sind“, betonen die beiden Verwaltungschefs. „Umso wichtiger ist es, dass wir mit Vorsicht und Bedacht mit den Lockerungen umgehen und die Testmöglichkeiten rege genutzt werden, um Infektionen in den Einrichtungen frühzeitig entgegenzuwirken.“

Die Gratis-Schnelltests auf freiwilliger Basis werden bis Ende März unter Vorlage eines Berechtigungsscheins vorgenommen, der von der jeweiligen Einrichtungsleitung ausgestellt wird.