In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind seit Mittwoch 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Stadt und Kreis waren nach dem Wochenende in die Corona-Gefahrenstufe Orange gerutscht, maßgeblich durch eine Hochzeit im Kreis Südwestpfalz, die auch zur Schließung von zwei Kitas geführt hat. In Landau hat sich die Lage wieder etwas entspannt: Hier liegt der sogenannte Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, jetzt bei 36,3. Ein Wert unter 35 entspricht der Warnstufe gelb. Im Kreis ist der Wert dagegen auf 44,3 gestiegen, am Vortag lag er bei 41; ab 50 beginnt die Alarmstufe Rot.

Nach Angaben der Kreisverwaltung sind seit Beginn der Pandemie 398 Infektionen nachgewiesen worden. 286 Menschen sind gesundet, sechs gestorben. Es gibt also noch 106 aktive Infektionen. Diese verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Annweiler (7), Bad Bergzabern (20), Edenkoben (10), Herxheim (12), Landau-Land (8), Maikammer (6), Offenbach (6) und die Stadt Landau (37).

Auch im Kreis Germersheim bleibt es bei Orange (45,0): Dort sind fünf Neuinfektionen bekanntgeworden. Die Gesamtzahl ist auf 503 gestiegen. Noch aktiv sind 89 Fälle.