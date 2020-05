Rund 50 Personen haben sich am Sonntag ab 14.45 Uhr über eine Stunde lang in Landau auf dem Rathausplatz versammelt. Die Menschen standen teilweise in Gruppen zusammen, andere liefen auf dem Platz im Kreis, teilt die Landauer Polizei auf Anfrage mit. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelte es sich dabei um einen Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Das Treffen war in einer einschlägigen Gruppe auf dem russischen Messenger-Dienst Telegram angekündigt worden. In dieser Gruppe finden sich neben rechtsextremen Inhalten auch solche, die Verschwörungstheorien zuzuordnen sind. Einer der Anwesenden hat am Sonntag die Gitarre eines Mitglieds des Gegenprotests beschädigt. Eine Anzeige sei deshalb aufgenommen worden, bestätigt die Polizei.