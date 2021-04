Der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt (CDU), fordert einen Kurswechsel in der derzeitigen Pandemie-Politik. Im Land ist der Besuch der Außengastronomie derzeit nur erlaubt, wenn ein negativer Schnelltest vorgezeigt wird, zudem bleiben die Hotels weiter geschlossen. „Das ist ein Zustand, der nicht länger anhalten darf. Es geht hier um immer mehr in der Existenz bedrohte Betriebe“, sagt Seefeldt laut einer Pressemitteilung des Kreises. Viele Betriebe in der Gastronomie- und Hotelbranche in der Region müssten endlich eine Perspektive bekommen. Dies gelte natürlich auch für viele andere Betriebe in anderen Branchen, insbesondere den Einzelhandel.

Verzweifelte Hilferufe von Gastronomen

„Jeden Tag erreichen mich zahlreiche verzweifelte Hilferufe von Gastronomie- und Hotelbetrieben aber auch aus anderen Branchen. Für die Betroffenen ist es völlig inakzeptabel, dass ihnen ihre Lebensgrundlage und den bei ihnen Beschäftigten ihr Arbeitsplatz entzogen wird. Gerade bei uns an der Südlichen Weinstraße dürfen wir unsere Infrastruktur mit touristischen Betrieben nicht aufs Spiel setzen, wir müssen auch an die Zeit nach der Pandemie denken. Hier sind viele menschliche Schicksale betroffen“, sagt Seefeldt weiter. „Weder die Gastronomie- noch die Hotelbranche waren in der Vergangenheit die Corona-Hotspots. Für viele Betroffene ist es eine nicht mehr hinnehmbare Ungleichbehandlung, dass andere Geschäfte öffnen können, aber dieser Bereich, der mit guten Hygienekonzepten arbeiten kann, bis zum bitteren Ende geschlossen bleibt.“ Ohne Öffnungsperspektive werde der Schaden in der Tourismus-Branche „dramatisch“ sein.

Seefeldt: „Dauer-Lockdown“ nicht mehr zu vermitteln

Zudem werde das „das Infektionsgeschehen nicht wirklich“ abgebildet, wenn man nur auf die Anzahl der Ansteckungen schaue. Vielmehr müssten auch schwere Krankheitsverläufe, die Auslastung der Krankenhäuser, die Impfquote und die Teststruktur in die Abwägung einbezogen werden. „Dass die Hotel- und Gastronomiebranche nach dem fehlenden Weihnachtsgeschäft auch das Osterfest abschreiben muss, ist schon eine Katastrophe, aber noch schlimmer wäre es, wenn es auch danach für die Branche keine Perspektive gibt“, sagt Seefeldt weiter. Ein „Dauer-Lockdown“ sei den Menschen nicht mehr zu vermitteln. Seefeldt fordert von den Entscheidungsträgern in Bund und Land einen Strategiewechsel, „um weiteren Schaden abzuwenden“.