Zwei Todesfälle und 64 neue Corona-Infektionen gibt es in der Südpfalz. Das melden die zuständigen Gesundheitsämter. Je eine ältere Frau aus Landau und aus der Verbandsgemeinde Herxheim haben nach einer Infektion mit dem Coronavirus ihr Leben verloren, melden die Stadt und der Kreis Südliche Weinstraße. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in den beiden Kommunen auf 48.

Die Lage in Landau/SÜW

32 Neuinfektionen entfallen auf die Stadt Landau und den Kreis SÜW. Ein Bewohner des Caritas Förderzentrums St. Laurentius und Paulus in Queichheim wurde positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Erwischt hat es zudem einen Mitarbeiter des Katholischen Altenzentrums in Landau und zwei Mitarbeiter aus der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern. In diesen Fällen werden die Kontaktpersonen noch ermittelt. Der Inzidenzwert im Kreis SÜW liegt bei 106,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. In Landau liegt der Wert bei 125,9.

Die Lage im Kreis Germersheim

Im Kreis Germersheim gibt es ebenfalls 32 Neuinfektionen. Dort hat es keine Einrichtungen neu erwischt. Der Inzidenzwert liegt bei 126,4 Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner.

Korrekturhinweis