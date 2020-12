„Unsere dringende Bitte lautet: Verhalten Sie sich umsichtig und vorsichtig. Nehmen Sie Rücksicht und beachten Sie verantwortungsvoll die Regeln. Wir brauchen mehr denn je die große Solidarität Aller. Nur, wenn wir alle gemeinsam konsequent uns selbst und andere schützen und unsere Kontakte eng beschränken, kann es uns gelingen, die Ausbreitung der Infektion zu stoppen“ – diesen Appell richten Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt, an die Südpfälzer. „Die Lage ist ernst, wie auch die Situation in unserem Klinikum Landau-Südliche Weinstraße zeigt. Generell ist aufgrund der noch weiterhin hohen Infektionszahlen mit einem weiteren Anstieg von stationären Covid-19-Behandlungsfällen und auch intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten, zu rechnen. Wer bei diesen Zahlen und dieser Situation noch an der Gefährlichkeit des Virus zweifelt oder die Corona-Pandemie sogar leugnet, hat den Ernst der Lage nicht erkannt und verhält sich egoistisch“. Die Kontaktreduzierungen retteten Leben, betonen die Verwaltungschefs.