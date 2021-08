Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 20 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden, vier im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie 16 im Kreis Germersheim. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes im Kreis Germersheim bei 77,5, in Landau bei 25,6 und im Kreis SÜW bei 15,4. Der landesweite Wert beträgt 43,4.