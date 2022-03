Die mittlerweile 31. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz führt natürlich auch zu Lockerungen in Landau. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ab sofort für den Zutritt in Dienstgebäude der Stadtverwaltung kein 3G-Nachweis mehr nötig. 3G gilt nun ebenfalls bei den städtischen Kulturveranstaltungen beispielsweise in der Festhalle. Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten weiterhin. Gelockert wird auch im Landauer Zoo: Es gilt nicht mehr 2G, sondern 3G, die Maskenpflicht auf dem Zoogelände entfällt.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüße die neuen Regelungen, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt, aber er ruft weiter dazu auf, Vorsicht walten zu lassen. „Nichtsdestotrotz ist es wichtig – egal ob bei privaten Treffen oder bei der Teilnahme am öffentlichen Leben – weiter Vorsicht und Rücksicht zu üben, auf Abstand und Hygiene zu achten und möglicherweise auch ohne eine bestehende Pflicht Maske zu tragen.“