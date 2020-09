Fünf Neuinfektionen entfallen auf den Kreis Germersheim. Damit wurden dort 350 Menschen seit Beginn der Pandemie positiv getestet. 299 davon gelten wie am Vortag als gesund, 45 Fälle als aktiv. Verstorben sind sechs Menschen. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es vier Neuinfektionen. Damit liegt die Gesamtzahl der Fälle bei 288. 270 Menschen gelten als gesund, das sind neun mehr als am Vortag. Damit gibt es hier zwölf als aktiv geltende Corona-Fälle. Gestorben sind in Kreis und Stadt sechs Menschen.