Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz 62 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, zwölf im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau, 50 im Kreis Germersheim. Neu betroffen sind folgende Einrichtungen im Kreis SÜW und in Landau: In der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef, Offenbach, ist vergangene Woche ein Kind positiv getestet worden. Alle Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Absonderung. Im Seniorenheim Ludwigshöhe in Edenkoben wurde vergangene Woche das Virus bei einem Mitarbeiter ohne Kontakt zu Bewohnern nachgewiesen. Er und zwei Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne beziehungsweise Absonderung. An der Uni in Landau ist vergangene Woche ein Student positiv getestet worden. Dort wurden 18 Personen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft. In der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern sind weitere zwei Patienten infiziert. Beide haben die Einrichtung mittlerweile wieder verlassen und befinden sich in Quarantäne. Unterdessen sinken die Inzidenzen (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner in sieben Tagen) in der Südpfalz weiter. Die Werte betragen 139,5 im Kreis Germersheim, 81,1 in Landau und 57,9 im Kreis SÜW.