Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 609 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 369 im Kreis Germersheim, 168 im Kreis Südliche Weinstraße und 72 in Landau. Am Vortag waren es zusammen 460. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) steig am Rhein auf 1415,4 an der Südlichen Weinstraße auf 697,8 und in Landau auf 805,4. Der landesweite Wert liegt bei 995,9.