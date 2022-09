Aktuell gibt es in der Südpfalz 92 Neuinfizierte mit Covid-19 (Vortag: 94). Das melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim. Es sind 48 (41) Fälle in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 44 (53) im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 197,1 (169,2) in Landau, 207,6 (187,8) im Kreis SÜW und 232,5 (227,1) im Kreis Germersheim.