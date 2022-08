Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 264 (Vortag 272) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 105 (140) im Kreis Germersheim, 118 (92) im Kreis Südliche Weinstraße und 41 (40) in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen mitgeteilt. Die Inzidenzen: 498 (550) im Kreis Germersheim, 452 (463) in SÜW und 413 (409) in Landau.