Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine betagte Frau aus Landau ist an oder mit Corona gestorben. Sie war doppelt geimpft und hatte Vorerkrankungen, teilte die Behörde auf Nachfrage mit. Seit Freitag haben die Ämter in der Südpfalz 102 Neuinfizierte registriert, davon 29 an der Weinstraße und 73 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen: Landau 141,4, Kreis SÜW 105,6 und Kreis Germersheim 175,2.