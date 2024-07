Corona am Arbeitsplatz – dazu gibt es keine gesetzlichen Vorgaben mehr. Derzeit ist von einer Sommerwelle die Rede. Wie reagieren Arbeitgeber auf Infizierte im Büro?

Inzwischen haben wir etwas Abstand zu den schlimmsten Zeiten der Corona-Pandemie. Damals dreht sich alles um Begriffe wie Inzidenzzahlen, Kontaktpersonen oder Quarantäne. Gesetzliche Vorschriften zum Umgang mit der Krankheit am Arbeitsplatz gibt es im Sommer 2024 nicht mehr. Eine Covid-Infektion wird nun mehr oder weniger wie eine ganz normale Erkrankung behandelt. Doch auch wenn die Angst vor dem Virus größtenteils gewichen ist, hallen die Eindrücke nach. Schließlich will niemand, dass innerhalb kurzer Zeit das halbe Büro ausfällt. Was tut also ein Firmenchef oder Vorgesetzter, wenn ein Mitarbeiter an Corona erkrankt und per Schnelltest „positiv“ ist?

Beim Baumarkt Hornbach in Bornheim ist es grundsätzlich ganz einfach: Wenn es dem Arbeiter nicht gut geht, soll er zu Hause bleiben. „Im Krankheitsfall, egal ob bei Corona oder bei einer anderen Erkrankung, holen sich Angestellte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und erholen sich zu Hause“, informiert Pressesprecher Christian Grethe. Nun gibt es ja bei Corona noch andere Szenarien, die bedacht werden müssen. Etwa, dass ein Familienmitglied krank ist. Oder das Testergebnis zwar positive ist, der Kollege aber keine Symptome hat.

Statt Büro Homeoffice

Grethe stellt klar: Wer positiv ist, könne auf jeden Fall nicht im Markt arbeiten. Es gebe einige wenige Möglichkeiten, einige Aufgaben isoliert von anderen oder im Homeoffice zu machen. Bestelllisten abarbeiten oder Einsatzplanung. „Wer einen Bürojob hat, kann natürlich Homeoffice machen, aber für einen Angestellten im Markt ist das eher schwierig.“ Ein solcher Sonderfall sei aber in der jüngeren Vergangenheit kaum vorgekommen.

In Krankenhäusern und Altenheimen kann das Virus nach wie vor nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nicole Theriault, Pressesprecherin der Verbandsgemeinde Herxheim, erklärt, wie das Seniorenstift Sankt Josef in Herxheim heutzutage Covidinfektionen handhabt. „Die Gesundheit unserer Bewohner und auch des Personals hat oberste Priorität in unserem Haus. Sind Mitarbeitende positiv getestet, werden sie auch bei Symptomfreiheit krankgeschrieben. Im Falle einer Covid-Infektion bei Angehörigen entscheidet ebenfalls der Arzt über eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die Erfahrungen der vergangenen Monate zeigt hier, dass in beiden Fällen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung grundsätzlich ausgestellt wird.“

Beim Hausarzt melden

Mobiles Arbeiten sei im Bereich der stationären Pflege natürlich nur sehr eingeschränkt umsetzbar. Wer Büroarbeit habe, habe die Möglichkeit, Homeoffice nach eigenem Ermessen zu nutzen.

Im städtischen Krankenhaus in Landau verhält es sich ähnlich. Sabine Acker, Sekretärin der Geschäftsführung, stellt zunächst fest, „dass wir mit diesem Virus wie mit anderen Viren oder Erkrankungen leben müssen und weiter lernen müssen zu leben.“ Krankenhäuser seien im Patientenversorgungsbereich logischerweise Präsenz-Betriebe.

Grundsätzlich gelte für die Krankenhäuser im Coronavirus-Bereich wie bei anderen Erkrankungen: Mitarbeiter, die erkrankt sind, wenden sich an ihren Hausarzt und erhalten dann gegebenenfalls eine Krankmeldung. Wie bereits vor der Pandemie gebe es im Klinikum ein Maskenkonzept. Coronapositive Mitarbeiter müssten bis fünf Tage nach der Ersttestung eine FFP2-Maske tragen. Auch für Patienten mit Covid oder anderen „ferndistanzübertragbaren Erkrankungen“ ist die FFP2-Maske vorgeschrieben.

Besuchern und Beschäftigten, die nahe am Patienten arbeiten, wird der Atemschutz zumindest empfohlen. Wenn ein Mitarbeiter Kontaktperson ist oder einen einfachen Schnupfen hat, muss es zumindest die einfache Mund-Nasen-Maske sein.