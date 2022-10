Das Softwareproblem beim Gesundheitsamt Germersheim ist behoben, die Kreisverwaltung hat die noch ausstehenden Corona-Infektionen nachgemeldet. Seit Freitag sind im Kreis Germersheim 701 neue Fälle registriert worden. Von Dienstag auf Mittwoch sind 537 Neuinfektionen nachgewiesen worden: 291 im Kreis Südliche Weinstraße, 146 im Kreis Germersheim und 100 in Landau. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 929 in SÜW und 776 für Landau. Für den Kreis Germersheim gibt die Behörde 364 an, aber dabei dürften die nachgemeldeten Infektionen noch nicht berücksichtigt sein.