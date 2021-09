„Ich bin geimpft, weil ... “ – unter diesem Motto hat die Redaktion Landau einen Monat lang Leute zu Wort kommen lassen, die sich gegen Corona haben impfen lassen. Die Reihe beenden wir heute. Warum haben wir die Aktion gestartet?

Redakteure und Mitarbeiter der RHEINPFALZ berichten seit Beginn der Corona-Pandemie in vielfältiger Weise über die Krise und ihre Folgen. Wir haben informiert, welche Konsequenzen die Verantwortlichen gezogen haben, welche Regeln genau ab wann gelten, wo es Test- und später auch Impf-Möglichkeiten gibt. Wir haben Leute vorgestellt, die an Corona erkrankt sind, haben ihre Schicksale geschildert. Wir haben aufgezeigt, wie das Virus unser Leben verändert hat.

Nachdem die Impfungen so schleppend angelaufen sind, obwohl das gesellschaftliche Leben stark beeinträchtigt ist, wenn sich zu wenige impfen lassen, wollte die Redaktion Flagge zeigen. Wir haben den Posten des nüchternen Beobachters verlassen und Stellung bezogen. Mit unserer Impf-Kampagne, seit 7. August ist täglich ein Teil erschienen, wollten wir all jene nachdenklich stimmen, die zögern und zaudern, sich impfen zu lassen. 25 Südpfälzer haben erzählt, warum sie sich für die Impfung gegen Covid-19 entschieden haben.

Vorbilder zählen

Ermutigt zu dieser Reihe hat uns eine Studie zweier Psychologen der Unis Landau und Mannheim, die zu dem Schluss kommt, dass sich Menschen in der Corona-Krise stärker an Vorbildern orientieren denn der Vernunft folgen; nach dem Motto „Tue Gutes und rede drüber“. Denn soziale Normen geben Menschen Sicherheit, insbesondere in Krisenzeiten, und erfüllen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, heißt es in der Studie.

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Wir haben sie ebenfalls in der Berichterstattung der vergangenen Monate zu Wort kommen lassen. Wir sind freie Menschen, und es gibt keinen Impfzwang. Jeder trifft seine Entscheidung selbst. Es wird Regeln geben, 3G oder 2G, die all jene in Herbst und Winter einschränken werden, die sich bislang gegen die Impfung entschieden haben. Wir wollten Sie aufrütteln. Passen Sie gut auf sich auf.

Info

Wer sich für die Reihe interessiert, findet alle Beiträge auf der Homepage www.rheinpfalz.de/landau.