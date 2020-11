Obwohl die Stadt am Samstag eine für Sonntag angekündigte Kundgebung von Corona-Kritikern verboten hatte, mehrten sich am Sonntagabend kurz vor Redaktionsschluss die Gerüchte, Demonstranten wollten trotzdem in der Stadt mobil machen. In Sozialen Medien war von kurzfristigen Aktionen auf dem Rathausplatz und vor dem Hauptfriedhof die Rede. Wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ am Abend mitteilte, sei die Lage unklar. „Wir werden auf jeden Fall im Einsatz sein“, so ein Beamter.

Schiffmann stellt Eilantrag bei Gericht

Die Stadtverwaltung hatte am Samstag auf Facebook bekanntgegeben, die angekündigte Querdenker-Demo um den Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann auf dem Neuen Messplatz samt aller Gegendemonstrationen zu untersagen. Begründet hatten Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) das Verbot mit dem Volkstrauertag. Hintergrund für diesen Schritt waren außerdem Hinweise, dass sich Teilnehmer der Kundgebung in anderen Städten nicht an Auflagen wie etwa die Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht gehalten haben. Schiffmann reagierte auf das Verbot mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Neustadt, das diesen jedoch ablehnte, wie die Stadt am frühen Sonntagabend mitteilte. Das Gericht habe sich der Einschätzung der Stadt angeschlossen, hieß es.

Am Samstag nur einzelne Demonstranten

Bereits für Samstag waren sieben Kundgebungen gegen Maskenpflicht und Corona-Schutzmaßnahmen bei der Stadt angemeldet worden. Offensichtlich gab es aber nur Aktionen Einzelner. „Eigentlich fand gar keine Demo so richtig statt. Hier und da gab es Einzelgänger mit Plakaten, das war aber auch schon alles“, sagte Stadtpressesprecherin Sandra Diehl. Ordnungsdezernent Lukas Hartmann schrieb bei Instagram dazu: „Die Corona-Rebellen dagegen meldeten an, ohne überhaupt was zu tun – und brachten drei Mitarbeiter um einen freien Tag. Wenn das Routine werden sollte, müsste der Gesetzgeber darüber nachdenken, wie man das sanktionieren kann.“