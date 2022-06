Coronabedingte Personalengpässe beim Entsorgungsunternehmen Remondis sorgen in Landau für Beeinträchtigungen bei der Sperrmüllabfuhr. Darauf weist Abfallberater Andreas Fischer vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hin. Er bittet Haushalte, die die Abholung buchen wollen oder gebucht haben, um Verständnis. „Wir gehen davon aus, dass der Service bald wieder funktioniert“, so Fischer. In dringenden Fällen könnten Privathaushalte aus Landau bis zu zweimal im Jahr sperrige Abfälle auch zum Wertstoffhof in Mörlheim, Am Hölzel 28, bringen. Er ist montags bis samstags von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Der Abholservice für Sperrabfall kann von Landauern zweimal je Kalenderjahr kostenlos bestellt werden. Die Anmeldung und Terminabsprache läuft direkt über den Dienstleister Remondis. Das geht über die Rufnummer 06341 138687 oder per E-Mail an sperrabfall@landau.de.