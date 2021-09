Die Landauer Seniorin, die vergangene Woche an Corona gestorben ist, war nicht geimpft. Das hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Sie war das 158 Todesopfer im Kreis SÜW und der Stadt Landau. Sogenannte Impfdurchbrüche, also Infektionen trotz vollständiger Impfung, sind zwar möglich, aber eine Impfung gilt nach wie vor als bester Schutz vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Todesfälle unter vollständig Geimpften sind bisher äußerst selten.