Stand Montag Vormittag haben sich seit der letzten Meldung am Freitag 242 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt, 103 im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau und 139 im Kreis Germersheim. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen am Montag gemeldet. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben tagen liegen nun bei 387,7 in Landau, 375,2 im Kreis Germersheim und 269 im Kreis SÜW. Der Landesschnitt liegt jetzt bei 327,7.