Weiterhin recht niedrig bleiben die Corona-Zahlen in der Südpfalz. Wie das Landesuntersuchungsamt meldet, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt Landau bei 14,9 (am Freitag: 17,1), im Kreis Südliche Weinstraße bei 2,7 (2,7) und im Kreis Germersheim bei 8,5 (8,5). Der Wert für Rheinland-Pfalz liegt bei 10,9 (10,6). Aktuell gibt es in Landau sieben nachgewiesene aktive Corona-Fälle, im Kreis Südliche Weinstraße drei und im Kreis Germersheim elf.