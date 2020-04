Das Hotel Kurpfalz in Landau unweit der Horstbrücke hat die Corona-Krise nicht überstanden. Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie den Inklusionsbetrieb nach elf Jahren dauerhaft schließt. Davon betroffen sind nach Angaben von Lebenshilfe-Geschäftsführerin Marina Hoffmann vier Beschäftigte mit Behinderungen, denen vergleichbare Tätigkeiten angeboten werden sollen, und 13 Beschäftigte ohne Handycap. Ihnen wird gekündigt. Nach Hoffmanns Angaben liefen trotz Kurzarbeit die Kosten zumindest teilweise weiter. Das Defizit habe seit der Schließung am 21. März aufgrund der Corona-Beschränkungen ein Ausmaß erreicht, das sich nicht mehr ausgleichen lasse. Erschwerend sei hinzugekommen, dass in dem Inklusionsbetrieb „viel mehr Menschen arbeiten als in anderen Hotels und Restaurants“.

