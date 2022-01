1237 Ehrenamtsgutscheine wurden 2021 an Landauer Ehrenamtliche aus 49 Vereinen verteilt – ein neues, Corona-konformes Dankeschön. Die Gutscheine hatten einen Wert von fünf Euro und konnten in einem Landauer Café oder Eiscafé eingelöst werden. Die Idee zum Ehrenamtsgutschein wurde in einer Arbeitsgruppe des Netzwerks Ehrenamt geboren, wie die Stadtverwaltung bereits zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hat. In den Vorjahren waren Ehrenamtliche anlässlich des Internationalen Ehrenamtstags im Dezember zum Ehrenamtskino, in den Weihnachtszirkus oder ins Ehrenamtstheater eingeladen worden.