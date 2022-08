Aktuell gibt es in der Südpfalz knapp 130 Neuinfizierte mit Covid-19. Das melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim. Es sind 48 Fälle in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 80 im Kreis Germersheim. Eine Person aus der Verbandsgemeinde Hagenbach ist mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 186,4 in Landau, 192,3 im Kreis SÜW und 224,8 im Kreis Germersheim.