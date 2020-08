Vom 14. bis 17. August wollte der Verein Bindersbacher Brauchtum seine Kerwe feiern. Doch wegen Corona muss in diesem Jahr ein anderer Dreh gefunden werden. Um für „Kerwe-Feeling“ zu sorgen, soll trotzdem ein Baum aufgestellt werden. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, findet dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die „Kerweredd“ wird in Form eines kleinen Umzuges durch Bindersbach bekanntgegeben. Dieser ist am Sonntag, 16. August, ab 14 Uhr. Mit „Kerwe-Sets für zu Hause“ kann die Kerwe genossen werden. Die Beutel enthalten ein limitiertes Kerweglas, wahlweise zweimal 0,5 Liter Bier mit Bierseidel, ein Liter Riesling oder Müller-Thurgau mit Schoppenglas, gebrannte Mandeln, Weinknorze, Landjäger. Die Seits können für 15 Euro per E-Mail an erweiterter-vorstand@bindersbacher-brauchtum.de bestellt werden oder am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr und ab 17 Uhr an der Vereinsbude auf dem Kerweplatz gekauft werden. Restbestände werden auch beim Umzug angeboten.