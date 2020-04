In der Südpfalz sind schon den zweiten Tag in Folge keine weiteren Corona-Erkrankungen bekannt geworden. Nach Auskunft der Gesundheitsämter gab es Stand Freitag, 14 Uhr, 353 registrierte Corona-Infizierte. Davon zählt der Kreis Germersheim 140 Fälle, in Landau haben sich 71 Menschen infiziert und im Kreis Südliche Weinstraße 142. Im Kreis Germersheim sind 94 Personen wieder gesund, in Landau und SÜW 173 Personen. Zu beklagen sind fünf Todesfälle, drei davon im Kreis Germersheim. Die Aufschlüsselung nach Verbandsgemeinden: VG Annweiler 10 Personen (5 gesundet), VG Bad Bergzabern 11 (9), VG Edenkoben 40 (39), VG Herxheim 27 (20), VG Landau-Land 21 (15), VG Maikammer 11 (10), VG Offenbach 22 (18), Stadt Landau 71 (57).