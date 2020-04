64 Kinder aus der Landauer Pfarrei Mariä Himmelfahrt hätten am Weißen Sonntag ihre Erstkommunion empfangen sollen. Wegen der im Zuge der Corona-Krise erlassenen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens ist dies aber nicht möglich, teilt Dekan Axel Brecht mit.

Die Erstkommunionfeier sei auf die beiden letzten Sonntage im August verschoben worden. Das Pastoralteam der katholischen Pfarrei gestaltet den Gottesdienst an diesem Sonntag um 10.30 Uhr besonders für die Kommunionkinder und ihre Familien. Die Kinder würden in Videobotschaften mitwirken und alle Zuschauer hätten die Möglichkeit, über ein Umfragetool die Predigt mitzugestalten, kündigt Brecht an.

Das Online-Angebot der Kirche soll aufrecht erhalten werden. Grund seien die guten Erfahrungen, die die Pfarrei an Ostern gesammelt habe. 500 Internetnutzer seien in der Osternacht live dabei gewesen, in der Zwischenzeit sei die Osternachtfeier 1600-mal aufgerufen worden, erläutert Brecht.

Gottesdienst