Fast 500 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall: Das ist die Corona-Bilanz vom Wochenende. Nach Angaben der Gesundheitsämter Germersheim und SÜW (letzteres ist auch für Landau zuständig) ist in der Verbandsgemeinde Herxheim eine Frau von über 60 Jahren gestorben, die geimpft war, aber an Vorerkrankungen gelitten hatte. Im Kreis Germersheim gab es exakt 200 neue Nachweise des Virus, im Kreis SÜW 212 und in Landau 84, in Summe also 496. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegt jetzt im Kreis SÜW bei 477,5, in Landau bei 524,8 und im Kreis Ger bei 562,7. Bisher sind in der Südpfalz im Zusammenhang mit Corona 309 Menschen gestorben, 176 in Landau/SÜW und 133 im Kreis Germersheim.