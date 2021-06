In der Südpfalz gehen die Corona-Ansteckungszahlen weiter zurück. Nach Angaben der beiden Gesundheitsämter sind im Landkreis Germersheim vier neue Infektionen nachgewiesen worden, im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau drei. Gleichzeitig gab es drei Korrekturen in der Statistik, weshalb es an der Südlichen Weinstraße und im Stadtgebiet rechnerisch keine zusätzlichen Fälle gegeben hat. Aktuell sind auch keine Einrichtungen in der Stadt Landau oder im Landkreis Südliche Weinstraße neu von Infektionen betroffen.

Aufgrund der wenigen Neuinfektionen sind auch die Inzidenzen (Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) weiter gesunken und liegen jetzt bei 18,6 im Kreis Germersheim, 7,2 im Kreis SÜW und 6,4 in Landau. Das liegt alles unter dem Landeswert von 20,6.

Die Stadt Landau weist darauf hin, dass das Land ab Freitag, 18. Juni, weitere Lockerungen zulässt, beispielsweise bei privaten Veranstaltungen sowie in den Bereichen Sport und Kultur. Die Stadt Landau gibt auf ihrer Internetseite unter www.landau.de/corona einen Überblick über die wichtigsten Regeln, die aktuell gelten. Diese sind: Im öffentlichen Raum dürfen sich bis zu fünf Menschen treffen (es gibt keine Vorgabe mehr, aus wie vielen Hausständen sie sein dürfen), wobei Kinder bis 14 Jahre, Geimpfte und Genesene nicht mitzählen. Einzelhandel und Gastronomie sind geöffnet. Im Freien gibt es in der Gastronomie keine Vorgaben mehr (außer der Fünf-Personen-Regel), im Innenraum sind ein negativer Test, ein Impf- oder ein Genesenennachweis nötig. Die komplette Landesverordnung kann auf www.corona.rlp.de eingesehen werden.