Nach Stand von Donnerstagvormittag sind in der Südpfalz 1003 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden: 584 im Kreis Germersheim, 324 im Landkreis Südliche Weinstraße und 131 in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen mitgeteilt. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt:

2023 am Rhein, 1123 an der Südlichen Weinstraße und 1184 in Landau.