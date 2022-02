Nach aktuellem Stand sind seit der gestrigen Meldung mit 839 Fällen wieder deutlich mehr Corona-Infektionen als am Vortag nachgewiesen worden: davon 490 im Kreis Germersheim, 229 im Kreis Südliche Weinstraße und 120 in Landau. Die Inzidenz ist im Kreis Germersheim auf 1421,6 gestiegen, an der Südlichen Weinstraße auf 745,6 und in Landau auf 831,1.