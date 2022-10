Die Gesundheitsämter melden 543 neue Coronainfektionen übers Wochenende, 309 im Landkreis Germersheim, 171 im Kreis Südliche Weinstraße und 83 in Landau. Die Inzidenzen: 1005 (Freitag: 766) im Kreis Germersheim, 827 (809) an der Südlichen Weinstraße und 723 (720) in Landau.