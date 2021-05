Der grundsätzliche Abwärtstrend bei den Inzidenzwerten setzt sich fort. Der Kreis Germersheim liegt beim Inzidenzwert nun den zweiten Tag in Folge unter der 100er-Schwelle – bei 81,4. Ebenfalls gesunken ist die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße: Sie liegt nun bei 118,5. In der Stadt Landau hingegen stagniert der Wert bei 117,3.

In der Südpfalz gibt es 87 Corona-Neuinfektionen. 23 neue Coronafälle werden aus dem Kreis Germersheim gemeldet. Das Landauer Gesundheitsamt hat 65 Neuinfektionen in der Stadt und dem Kreis SÜW gezählt. Neu betroffen sind folgende Einrichtungen: Ein Kind im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus wurde positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. 27 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Ebenfalls ein Kind, das die Protestantische Kindertagesstätte Spatzennest in Nußdorf besucht, hat sich angesteckt. Unter den Neuinfizierten ist ein weiterer Patient der Bad Bergzaberner Edith-Stein-Fachklinik. Angesteckt hat sich auch ein Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt Offenbach. Hier müssen acht Menschen in Quarantäne.